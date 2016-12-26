Ролдугин: Ансамбль Александрова, выступая в Сирии, снижал агрессию враждующих

Художественный руководитель Дома музыки в Санкт-Петербурге, музыкант и дирижер Сергей Ролдугин заявил в эфире российской радиокомпании, что ансамбль имени Александрова своими концертами в Сирии снижал агрессию.

Накал агрессивных настроений падал после выступления в Сирии Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, - цитируют Ролдугина РИА Новости.

Музыкант сказал, что ансамбль Александрова – один из лучших коллективов в мире. Концерты артистов ансамбля Ролдугин приравнивает к боевым действиям на культурном фронте. И в этом смысле артисты ансамбля выступают как бойцы российской регулярной армии, только бойцы, которые склоняют враждующие стороны к миру.

Именно поэтому восстановить ансамбль будет непросто, так как погибли не случайные люди, погибла легенда, - легенда и Российской армии, и искусства.

Напомним, 64 артиста ансамбля имени Алексанрова погибли при крушении Ту-154 в Черном море 25 декабря.