2018-й год в России посвятят балету, где мы были «впереди планеты всей»

Ещё даже не наступил 2017 год, а в правительстве уже определили, чему посвятят год 2018-й: в России его провозгласят годом балетного искусства, а также приурочат к двухсотлетию Мариуса Петипа – известного балетного постановщика.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера. После этого работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 года как балетмейстер. С 1869 по 1903 занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.

Гениальный и изобретательный ум Петипа неутомимо трудился в течение шестидесяти лет, которые этот человек проработал в Императорском театре.

Петипа сочинил шестьдесят балетов, переделал еще семнадцать и создал балетные сцены для тридцати семи опер. Он разработал словарь танца и расширил этот словарь за счет бесчисленного множества новых шагов.

В балетный год во всех школах страны на предмете «МХК» будут проводиться беседы на тему творчества Петипа и истории развития российского балета. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой выдвинула предложение об открытии мемориальной доски, посвященной Петипа.

На прошедшем заседании в рамках V Международного Культурного форума обсуждались вопросыподготовки и проведения мероприятий к 200-му дню рождения выдающегося деятеля русского балета.

В юбилейном году в Петербурге в ЦВЗ «Манеж» откроется масштабная выставка «Петипа. Танцемания». Кроме того, в 2017 году будет проведена реставрация надгробия Петипа в Некрополе.

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