Скончался гитарист группы Status Quo

Гитарист легендарной британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался сегодня на 69-м году жизни в одной из испанских клиник, куда был доставлен двумя днями ранее.

Как сообщает ряд СМИ, причиной смерти музыканта стали серьезные осложнения, возникшие в связи с полученной ранее травмой плеча.

Парфитт, присоединившийся к Status Quo еще в 1967-м, в конце октября этого года, через несколько дней после выхода альбома “Aquostic II – That’s a Fact!” заявил о прекращении концертной деятельности в составе группы. Причиной этого решения, по словам музыканта, стал недавно перенесенный им сердечный приступ.

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