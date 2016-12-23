Прощание с артистом Вячеславом Шалевичем началось в Москве

Утром в пятницу, 23 декабря, в Государственном академическом театре имени Вахтангова началось прощание с народным артистом РСФСР Вячеславом Шалевичем.

Проститься с актером захотели сотни людей, среди которых не только близкие и коллеги, но и поклонники. На сцене театра выставлены декорации из спектакля "Пристань", в котором Вячеслав Шалевич играл последние несколько лет, передает ТАСС. Первыми к гробу подошли актрисы Ирина Купченко и Людмила Максакова.

Напомним, Шалевич ушел из жизни в минувшую среду, ему было 83 года. После церемонии прощания актера похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.