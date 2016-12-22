Владимир Спиваков и звезды конкурса имени П.И. Чайковского

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России всегда внимательно следят за главным музыкальным состязанием страны – Международным конкурсом имени П.И. Чайковского. Маэстро не раз поставлял на конкурс «ценные кадры», поддерживал будущих конкурсантов, предоставляя им возможность «обыграться» на сцене, а также содействовал дальнейшему продвижению лауреатов, приглашая к участию в своих проектах. На сцену Светлановского зала Дома музыки 22 декабря в 19.00 выйдут два ярких незаурядных исполнителя, получивших премии на юбилейном, XV конкурсе. Это пианист из России Даниил Харитонов и скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан.

Ученица знаменитого педагога Захара Брона, Клара-Джуми Кан обратила на себя пристальное внимание с самого начала конкурсных прослушиваний, а на II туре стала фавориткой среди скрипачей. Судьи удостоили ее лишь IV премии и приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром, однако многие профессионалы признали ее лидерство, в том числе член жюри Вадим Репин. «Исполнители пытаются копировать, подражать или ограничиваются стремлением сыграть как можно ровнее, чище, – сказал Репин. – Им явно недостает собственных идей и чувств. Исключение – Клара-Джуми Кан. В ее игре встречались совершенно сумасшедшие трактовки, но это ее стиль, даже жизненная позиция, и она меня убедила». С НФОР Клара-Джуми дебютировала в ноябре прошлого года на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» в Москве, а летом нынешнего года триумфально выступила на музыкальном фестивале Владимира Спивакова в Кольмаре (Франция).







Даниила Харитонова называют одним из самых перспективных молодых музыкантов России. Он давно вошел в круг постоянных творческих партнеров Владимира Спивакова, став стипендиатом Фонда маэстро и получив возможность обучаться в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории в классе профессора Валерия Пясецкого. Он выиграл Гран-при конкурса «Моцарт-вундеркинд» в Вене, ХI Международный телевизионный конкурс «Щелкунчик». В 2015 году 16-летний пианист завоевал Гран-при Московского Международного конкурса пианистов В. Крайнева и бронзовую медаль XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Самые высокие оценки таланту Даниила дали такие звезды российской фортепианной сцены, как Борис Березовский, Денис Мацуев, Екатерина Мечетина и другие. На сцене Светлановского зала 22 декабря Даниил отметит свой 18-й день рождения.









