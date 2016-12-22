Картина «Девятый вал» была написана в 1850 году. Название Айвазовский взял из народного поверья о том, что во время шторма одна из волне выделяется своей мощью и размерами. Кстати, древние греки считали самой гибельной волной третью, римляне - десятую. В представлениях других мореплавателей самым сокрушительным был именно девятый вал.



Для картины Айвазовский выбрал страшный момент стихии. Мы видим огромные волны, небо во всполохах и кучку людей, отчаянно борющихся со стихией. Удастся ли им пережить самую мощную волну? Однозначного ответа художник не дает. Но появившийся, может быть на одно мгновение, просвет, чуть правее от центра картины, дает надежду на спасение.



Естественно, над картиной Айвазовский работал в своей студии в Феодосии. Но на ней запечатлен момент, запомнившейся художнику бури, которую он видел в Бискайском заливе в 1844 году. Судно с Айвазовским угодило в шторм и только чудом ему удалось спастись. Причем, в некоторых газетах уже успели сообщить о гибели русского живописца. Однако сильно поврежденное судно спустя несколько дней вернулось в порт.



Картина пришлась публике по душе. Где бы ее ни выставлял Айвазовский, выстраивалась очередь. Русские критики писали восторженные отзывы и сравнивали полотно с «Последним днем Помпеи» Брюллова. Осенью 1850 года картина оказалась на выставке в московском училище живописи, ваяния и зодчества. Иван Шишкин, которому тогда было всего 19 лет, рассказывают, несколько часов провел перед этой работой.



Известный коллекционер Павел Третьяков заинтересовался успехами Айвазовского. «Девятый вал» ему понравился особенно, и он собирался купить ее у художника. В одном из писем Третьяков писал Айвазовскому: «...дайте мне только Вашу волшебную воду такою, которая вполне бы передавала Ваш бесподобный талант! Уж очень хочется поскорее иметь Вашу картину в своей коллекции!».



Но Третьякову не повезло. Картину купил император Николай I для Эрмитажа. В 1897 году она была передана в создававшийся тогда Русский музей. Там она находится и сейчас.



Впрочем, иногда картина отправляется в турне. Из Русского музея она выезжала 8 раз. Самая дальняя поездка – в Японию. Как ни странно, но жители страны восходящего солнца вообще неровно дышат к творчеству Айвазовского. В 2003 году, в год 30-летия музея «Фуджи-музея», его администрация провела опрос среди посетителей: какое из произведений за тридцать лет больше всего запомнилось? И японские зрители дружно ответили: «Девятый вал» Айвазовского».

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