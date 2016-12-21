Актер Вячеслав Шалевич скончался в московской клинике

На 83 году жизни в реанимации одной из московских клиник, так и не приходя в сознание, скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, актер скончался в ГКБ имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. В больнице актер впал в кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь артисту не удалось, и он скончался, так и не придя в сознание.

Немногим ранее сообщалось, что в конце ноября Шалевичу стало плохо прямо на сцене, однако тогда он отказался лечь в клинику.

О дате и месте прощания с актером пока не сообщается.

Читайте также:

См. все новости дня