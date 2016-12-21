В Москве прошла презентация нового комедийного сериала ТНТ «Гражданский брак»

19 декабря в московском баре BAR JOYS, расположенном рядом с бывшим зданием знаменитой кондитерской фабрики «Красный Октябрь», состоялся предпремьерный показ комедийного сериала «Гражданский брак», всероссийская премьера которого состоится 9 января на телеканале ТНТ. Актеры и съемочная группа, продюсеры сериала, журналисты и представили теле и киноиндустрии собрались, чтобы посмотреть новый сериал ТНТ от компании Good Story Media, подарившей нам «Физрука» и «Реальных пацанов».

«Гражданский брак» представили продюсеры Александр Дулерайн и Антон Щукин, актеры Денис Кукояка, Агата Муцениеце, Михаил Грушевский, Анна Легчилова и Саша Шулико. Открыла презентацию группа «Хлеб», в которой играют Кукояка и Шулико, — они исполнили две свои песни.

Представляя сериал, Дулерайн объяснил, что, как и все, что показывает ТНТ, «Гражданский брак» — это история о любви. «Любовь — это процесс, — объяснил генеральный продюсер телеканала — Но стадии его общество фиксирует. Авторы сериала нашли новый способ ухватить неухватимое, определить неопределимое. Гражданский брак — это стадия отношений».

«Я сам прожил в гражданских отношениях восемь лет а потом удачно перевел их в девятый, десятый год гражданских отношений. Мы откладывали свадьбу как могли. Про это и сериал. Мы ориентировались на лучшее, что видели в ситкомах. Я надеюсь, что вы будете держаться за животики, это был наш план», — добавил продюсер сериала Антон Щукин.

На презентации «Гражданского брака» не было традиционной пресс-конференции: чтобы подчеркнуть неформальный дух сериала, журналистам предложили взять индивидуальные интервью у авторов и актеров сериала за стойкой бара.







«Это моя первая комедийная роль, ведь до этого меня снимали только в драмах, ужастиках и боевиках. Я давно хотела поработать с ТНТ и GoodStoryMedia, слышала про них много хорошего — и мне очень понравилось, как был написан сценарий. На площадке была веселая и задорная обстановка, но мы все много работали. Я даже заболела своим персонажем: не могла спать по ночам, часто обдумывала, а как бы Ника отреагировала и поступила в той или иной ситуации», — поделилась актриса Агата Муцениеце, исполнительница одной из двух главных ролей, своими впечатлениями от работы над сериалом.