В Париже открылась рождественская выставка Михаила Шемякина

В канун рождественских праздников в Париже на набережной Бранли в новом российском духовно-культурном центре открылась выставка работ Михаила Шемякина, которая рассказывает об истории постановки балета «Щелкунчик» на сцене Мариинского театра.

Как уточнил на открытии выставки посол РФ во Франции Александр Орлов,выбор первой экспозиции во вновь открывшемся духовно-культурном центре был сделан не случайно,- организаторы хотели, чтобы представленная тематика в рождественские дни была бы рождественской.









Парадоксально, но как раз именно эту рождественскую атмосферу и должен был скрыть в свое время Михаил Шемякин по просьбе генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева, обратившегося к нему в 1999 году с предложением создать новую версию балета «Щелкунчик». Валерий Гергиев попросил Михаила Шемякина спрятать центральный объект всего действа - рождественскую елку так, чтобы ее не было видно. Аргументация была «железной»: недопустимо, если балет, поставленный на такую грандиозную музыку, каковой является музыка Чайковского, можно будет показывать лишь в зимние месяцы.









Помимо необычного размещения елки, в новой интерпретации постановки было столько необычного, что критика лилась непрекращающимся потоком. Появление черных снежинок на сцене вызвало публикации о том, что Шемякин привез в Россию «неэкологичный снег», а изображение крысиного царства, как утверждали специалисты, «травмировало детей». Любопытно, что тот же балет, показанный позже во Франции, вызвал также и нарекания французов. Но в этот раз, как раз за то, что в балете, по их мнению, не хватало крыс.

























Как выяснил корреспондент »АН» разговоре с Михаилом Шемякиным по окончании торжественной церемонии, эта выставка скорее исключение. И несмотря на появление новой площадки для демонстрации русского искусства и того, что Михаил Шемякин проживает во Франции, новых экспозиции в ближайшее время не ожидается, а в перспективе увеличивать организацию своих выставок он не планирует. На сегодня, помимо текущей работы, значительную часть времени Михаил Шемякин посвящает преподаванию студентам, которым читает лекции в рамках договоров с российскими вузами.

Выставка будет работать до 15 января.

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