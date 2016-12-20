Друзья! Тех из вас, кто знает бессмертную сказку Андерсена, ждёт встреча с любимыми героями. И вы снова и снова будете переживать за детей, которые жили когда-то в милой северной стране, где домики похожи на сказочные, в маленьких квартирках под самой крышей растут настоящие розы, а зимой, когда падает пушистый снег и снежинки, как звёздочки, кружатся в белоснежном вальсе, так хорошо играть на улице с друзьями. И опять мальчик Кай попадет к Снежной королеве и останется там, зачарованный холодной неземной красотой. А его названая сестра Герда не захочет отдавать его злым силам, и потому пустится она в дорогу, полную опасных приключений. Но настоящая, беззаветная дружба не знает преград. И потому сумеет она преодолеть все трудности на пути к любимому Каю. Или почти все?

Вы думаете, мы не сможем вас удивить своим рассказом?

А вот и не угадали! Потому что история наша будет рассказана удивительным языком – языком цирка. В этом языке нет слов, зато есть захватывающие трюки, красивая музыка, невероятные костюмы, великолепные танцы, уникальные сменные манежи, один из которых ледовый, и много-много волшебства! Вы увидите бесстрашных воздушных гимнастов и акробатов, дрессировщиков, жокеев и весёлых клоунов. И, конечно, вас порадуют умные и ловкие четвероногие артисты! Вы сможете увидеть единственный в мире аттракцион с белыми медведями на льду под руководством Заслуженной артистки России Юлии Денисенко, группу бурых медведей под руководством Юрия Александрова, джигитов на лошадях – обладателей Серебряного Клоуна в Монте-Карло под руководством Заслуженного артиста России Якова Экка, уникальный номер «Собаки на велосипедах» Виктории Александровой и дрессированного шимпанзе Микки! Кого только не встретишь на пути к Снежной королеве!

Смотрите самую зимнюю, самую красивую, самую добрую сказку на арене Большого Московского цирка!

















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Алёна Лебедь +7 (965) 356-26-81

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