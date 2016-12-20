На шоу «Импровизация» всё пойдёт не по плану

Популярный за рубежом формат «Improv comedy» дошёл и до отечественных просторов. На сцене ДК «Ленсовета» выступает команда с уникальным шоу «Импровизация». У актёров нет ни одной заготовленной шутки, всё, что увидят зрители, родится прямо у них на глазах.



Они, команда, сама природа и зажигают друг друга. Процесс импровизации равен процессу постижения жизни.



Импровизационные актёры Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко вместе с ведущим шоу Стасом Шеминовым будут разыгрывать сценки по предложениями аудитории. На тот момент, пока зрители раздумывают над следующим заданием для артистов, ведущий может задать тему импровизации и описание персонажей, которые можно использовать для выступления. Здесь ведущий отстранил все, что в театре существует помимо актеров и дошли до предельного аскетизма.



«Improv comedy» уже давно популярен в США и Англии и существует в двух форматах: в первом случае зрители участвуют только до начала игры, во втором – один или два человека приглашаются на сцену и остаются там до конца представления.



Артисты имеют более 30 импровизационных форматов, с которыми они выступают, но ни одно шоу никогда не повторяется. Ни артисты, ни зрители никогда не знают, куда повернёт история в следующую секунду.



Шоу состоится 30 декабря в 19 :00 в ДК «Ленсовета» (Каменноостровский, 42)

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