К концу 60-х, а именно в 1968 году, появилась супер-группа “Deep Purple” (“Дип Пёрпл”). Рифы гитариста Ричи Блэкмора “на фузне” (гитарный звук с сильными искажениями) до сих пор звучат напористо и клево, и рекламщики иногда используют их как саундтреки в своих роликах.

За последние 40 лет трудно найти начинающего гитариста, который не играл бы вступление к композиции “Smoke on the Water” (“Дым над водой”). Это, пожалуй, самый популярный гитарный риф за последние 60 лет.

Да что я вам говорю, Вы и сами слышали этот риф, и не раз…





