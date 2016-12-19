Руководство "Ельцин-центра" заявило, что режиссер Никита Михалков не стал смотреть всю экспозицию.

На официальном сайте музея отмечается, что никакого посещения выставки деятелем культуры по сути не было, поскольку "непримиримый борец с "Ельцин-центром" дальше второго зала основной экспозиции не пошел. Руководство организации добавило, что всего залов восемь. Уточняется также, что Михалков не стал тратить свое время на чтение документов, прослушивание видеосвидетельств очевидцев и просмотр видеохроники.

В "Ельцин-центре" подчеркнули, что основную часть времени режиссер произносил монолог для сопровождавшей его телекамеры.