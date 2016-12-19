На Армена Джигарханяна подали в суд его подчиненные

На знаменитого российского актера и режиссера Армена Джигарханяна подали в суд его бывшие подчиненные.

Иск подали уволенные сотрудники Московского драматического театра, худруком которого является Джигарханян. Они заявили, что увольнение было произведено незаконно. В частности, согласно данным "СтарХит", костюмер, проработавшая в театре около двадцати лет, утверждает, что ей вручили трудовую книжку, в которой написали "невыполнение должностных обязанностей".

Женщину обвинили в том, что она не предоставляла в срок костюмы к спектаклям, плохо следила за ними и не стирала. По словам бывшей работницы театра, это клевета.