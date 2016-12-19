Незадолго до векового юбилея скончалась голливудская актриса Жа-Жа Габор

Голливуд сегодня скорбит об уходе из жизни легендарной актрисы и светской львицы венгерского происхождения Жа-Жа Габор.

Роковая красотка не дожила до своего векового юбилея всего пару месяцев - ее жизнь оборвал сердечный приступ, сообщает в понедельник телеканал tmz.com

Отметим, что Жа-Жа Габор в начале своей карьеры выступала в венской оперетте, а чуть позже стала победительницей конкурса красоты Мисс Венгрия. В 1941 году актриса эмигрировала в США, где впоследствии сыграла более, чем в семидесяти картинах. Также она прославилась количеством своих браков - Габор побывала под венцом девять раз.