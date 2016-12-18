Готовится библиотечная перепись, которой не было 30 лет

Специалисты книжной отрасли настаивают на проведении библиотечной переписи, которой в России не было с 1986 года. Известно лишь, что 80% изданий в хранилищах – литература, выпущенная в 1970–1980-е гг., при этом треть фонда очень ветхая.



Не лучше ситуация и с библиотеками. В 2016 г. общественных библиотек на всю страну осталось только 40 тысяч. Это позор всему, советский уровень 1955 года! Для сравнения: в 1990 г. в РСФСР работали 63 тыс. библиотек, ещё в 2005 г. в России их было почти 50 тысяч. Конечно, можно пенять на цифровые времена и новые технологии, но это не отменяет тот факт, что на селе за 20 лет недосчитались 12 тыс. читальных залов (в 1990 г. было 42 тыс., сейчас осталось 30 тысяч).



Другое поразительное откровение – библиотечный фонд. Как объяснить, что в 1990 г. в библиотеках России хранилось 1,155 млрд экземпляров книг, сейчас только 854 миллиона. Куда пропали 300 млн книжек? Кроме того, как мог резко усохнуть фонд, если за последние 20 лет в РФ выпустили не менее 2 млн новых изданий, которые должны были пополнить хранилища?



Возможно, библиотечная перепись и уточнит многие цифры, но спасти библиотеки и фонды сможет только политическая воля и стабильное финансирование.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".





