Магические "тройные" браки российских рок-музыкантов
17 декабря 2016, 19:23 [ «АН-онлайн» ]
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко был женат трижды: на менеджере группы, модельере и модели, с которой он сейчас живёт в Лос-Анджелесе.
Такой же результат и у Бориса Гребенщикова: с первой он прожил 4 года, затем отбил жену у Севы Гаккеля, своего коллеги по «Аквариуму» (после развода с БГ у неё были серьёзные проблемы с алкоголем), потом была супруга басиста Александра Титова, который проживает в Англии.
У лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова тоже пока три спутницы жизни (долгое время он был близок с актрисой Оксаной Акиньшиной). Такое же количество браков у Вячеслава Бутусова («Ю-Питер»), Валерия Сюткина и Сергея Чигракова («Чиж»): однокурсница в музучилище, поклонница и нынешняя с разницей в возрасте 20 лет.
Николай Фоменко (экс «Секрет») официально был «проштампован» трижды: первая – дочь питерского актёра, затем дочь Андрея Миронова, пресс-секретарь Матвиенко.
Первая супруга Юрия Шевчука умерла от рака в 24 года, вторая живёт в Германии, третья – в России.
Андрей Макаревич был женат три раза: студентка, врач-косметолог, стилист. По слухам, был близок с радиоведущей Ксенией Стриж, сейчас – с певицей Машей Кац. Есть внебрачная дочь в Филадельфии.
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