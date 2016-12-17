Кама Гинкас, режиссер и человек

Около моего дома расположен МТЮЗ. Я могу пойти пешком в театр. В театр! Пешком! И делать это хоть каждый день… Уставшие от пробок москвичи меня поймут. И вот недавно я так и сделала. Я посмотрела подряд несколько спектаклей МТЮЗа. Поставленных одним и тем же человеком. И подумала вот что.

Поэт в России, как известно, больше чем поэт. Театр больше, чем театр. А режиссер – вообще не работа, а вроде как миссия. А если серьезно, то режиссер – это такая профессия, которую надо заслужить. Как веру. Нет, конечно же, можно освоить ремесло, понять технологию, научиться мастерству… Но режиссер – это прежде всего то, что ты есть. Вот какой ты есть человек, такой ты и режиссер. И если внутри – пусто, то ничего не получится. Мастерство – непременно, но сначала – душа. Поэтому хороших режиссеров очень мало. Просто по пальцам можно перечесть.









Кама Гинкас поставил «Даму с собачкой» (играют Игорь Гродин и Мария Луговая плюс «господа курортные» Александр Тараньжин и Михаил Парыгин) Чехова пятнадцать лет назад, а «Русские сны» по Достоевскому - совсем недавно (Игорь Гордин, Эльдар Калимулин (Раскольников), Илона Борисова (Дуня), Александр Тараньжин, Анна Колобаева). У спектакля есть и второе название - «По дороге в…». Так получилось, что я их посмотрела только сейчас. Друг за другом. С одним и тем же актером в главной роли – Игорем Гординым.









Декорации к первой постановке придумал Сергей Бархин, музыку написал Леонид Десятников, а «Русские сны по Достоевскому» Гинкас сочинил сам. В программке так и написано: «автор спектакля Кама Гинкас». Спектакли эти очень разные, что неудивительно: за эти годы даже наше восприятие очень сильно поменялось. Но есть в них общее. Оба эти спектакля поставлены режиссером, который не перестает вести с самим собой беседу о самом важном в жизни. Режиссером, который работает собой, а не набором инструментов, которые нам в избытке поставляет мир новых технологий. Почему так подчас формальны модные спектакли, построенные на достижениях техники, света и звука? Потому, что в них нет людей. В них вообще кроме техники, света и звука мало что есть. Еще, правда, есть невероятное желание быть оригинальным и сделать что-то особенное. Не имея при этом за душой ни только ничего особенного, а вообще - ничего. Так бывает, увы.

Кама Гинкас тоже строит жесткую и очень необычную конструкцию спектакля, но там – внутри - существуют люди. Люди, которые мечутся и страдают, плачут и радуются, умирают от любви, и не могут жить в ее отсутствие… Как поразительно точно играет Игорь Гордин Свидригайлова в спектакле «По дороге в…»! Он играет человека, который находится на краю отчаяния, а при этом шутит, хорохорится и учит жить других. У него все трясется внутри, а он строит из себя циника и ловеласа… Гинкас берет из романа «Преступление и наказание» один сюжет – самоубийство Свидригайлова и предшествующие этому события. В белой комнате – два человека. Иногда к ним входят призраки. Потом появляется сестра Раскольникова Дуня, из-за которой, собственно, и случился весь сыр-бор... Но, в основном, мы все время наблюдаем за жизнью двух актеров. Именно за жизнью, а не за игрой. И поэтому, когда Дуня не может ответить взаимностью такому подлому существу, как Свидригайлов, мы понимаем, что он сейчас точно умрет, потому что жить ему больше незачем совсем… Дуня, конечно, молодец, мы за нее горды и уважаем за верность моральным принципам. Но куда больше отчего-то переживаем за подлеца мерзкого, свинью и негодяя – Свидригайлова. И ужасно жаль его, жаль себя и жизнь свою, которая все как-то идет не так и не туда… Нет артиста на сцене, а есть мятущийся человек, которому больно сейчас, плохо сейчас и он сейчас выстрелит в себя. Точно выстрелит! И когда, это происходит, то никого не удивляет и не кажется надуманным.

Несомненно, Игорь Гордин – большой актер сам по себе, но одновременно он и продукт режиссерской работы. Гинкас не научил его играть, потому что так играть научить невозможно, не объяснил задачу, потому, что этого было бы мало, а отдал ему часть своей души. Ну, как обычно и происходит, когда работаешь собой. Все, что волнует режиссера - вопросы, на которые он не может найти ответ, сомнения и комплексы - он транслирует актеру. Он говорит с артистами, а они продолжают этот разговор на сцене с нами - зрителями. И на нас льется нежность, любовь, утешение и сострадание. Потому, что все это – Кама Гинкас.

Читайте также:

Другие новости культуры

См. все новости дня