Сериал "Обратная сторона Луны-2" посмеялся над первыми лицами государства
17 декабря 2016, 10:45 [ «АН-онлайн» ]
Первый канал в панике и без предупреждения снял с показа вторую часть сериала «Обратная сторона Луны», ссылаясь на низкие рейтинги. На самом деле так просто вылететь из сетки вещания программа может только по политическим мотивам. В фильме прослеживается сходство капитана КГБ Саврасова с Владимиром Путиным, наличие некоего убийцы и насильника Рыжего, откровенное присутствие Серёжи Собянина и Юры Лужкова с Леной Батуриной...
В паралелльных реальностях главный герой Павла Деревянко меняет мир к лучшему, предотвращая и исправляя ошибки политиков. Возможно, это нескромное указание на порой преступные решения людей, обречённых властью, и послужило поводом для изгнания с эфира. Несмотря на огромные средства, затраченные на производство.
Но, как всегда, запретный плод сладок. Люди кинулись скачивать сериал в Интернете, чтобы досмотреть на домашних компьютерах, пока Роскомнадзор не перекрыл доступ к нему вообще.
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".