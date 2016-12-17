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Мик Джаггер - самый главный плейбой

17 декабря 2016, 09:10 [ «АН-онлайн» ]

Мик Джаггер - самый главный плейбой

Самым продуктивным по части слабого пола в среде рок-н-рольщиков вот уже не первое двадцатилетие считается 73-летний Мик Джаггер. Джин Симмонс из Kiss каким-то образом подсчитал, что в постели главного «роллинга» перебывало почти 5 тыс. женщин – от старшеклассниц в начале карьеры до королевских особ, моделей и актрис, таких как Ума Турман, Анджелина Джоли и Карла Бруни (будущая жена экспрезидента Франции).

Первой женой Мика стала никарагуанка Бьянка, потом была модель из Техаса Джерри Холл. Далее много романов на стороне, развод, ещё романы, рождение ребёнка от бразильской телеведущей, самоубийство подруги – американской модели, стилиста и модельера (ростом, кстати, 191 см).

Сейчас ходят слухи о том, что 20-летняя нью-йоркская балерина ждёт от него ребёнка, а у Джаггера тем временем роман с моделью из Таганрога, которая на 20 лет младше его первой дочери. Скажут, опять эти русские...

Подробности читайте в материале "Аргументов недели".

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