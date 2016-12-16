Петербургские аниматоры претендуют на «Оскар»

То, что петербургских мультипликаторов по достоинству оценили за рубежом - анимация «Мой дедушка был вишней», которую сняли близнецы Ольга и Татьяна Полиектовы, вошёл в лонг-лист премии «Оскар» - радостное событие и тревожное: чужие здесь не ходят. Все знакомы, все связаны, все спелись, стусовались. Незнакомые фамилии вызывают удивление — кто пустил? Поэтому трудно здесь молодым дарованиям.



Петербурженки создали короткометражку, и за сравнительно небольшой период времени она успела побывать на всевозможных фестивалях – российских и мировых. Теперь же её отметили и киноакадемики одной из важнейших мировых премий.



Окажется ли анимация в числе претендентов на «Оскар», ещё не ясно - это и настораживает. До лонг-листа список ещё исключит некоторых претендентов, а затем к январю станут окончательно известны номинанты.



Созданный мультфильм – это история о мудром и добром дедушке, который привил своему внуку умение любить. Старик верил, что человек никогда не умрёт, если его кто-то любит. Он посадил вишню и растил её, слушая дыхание и голос дерева. На примере дедушки мальчик оценил настоящую привязанность и любовь. Внук перенесёт это тепло уже в свою взрослую жизнь.

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