Заслуженному артисту России Николаю Лебедеву исполнилось 95 лет

В четверг, 15 декабря, заслуженный артист России Николай Лебедев празднует юбилей.

Актеру театра Моссовета и исполнителю огромного количества запоминающихся ролей в кино сегодня исполнилось 95 лет. Поздравления имениннику направил сегодня российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщается на официальном сайте правительства, политик назвал Николая Лебедева замечательным артистом и ярким представителем мхатовской исполнительской школы.

Медведев пожелал юбиляру крепкого здоровья, большой удачи и всего самого доброго и хорошего.