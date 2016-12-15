Московский Губернский театр представляет спектакль «Калигула».

23 и 24 декабря на сцене Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова состоится премьера спектакля «Калигула» в постановке режиссера-хореографа Сергея Землянского.

Сергей Землянский создает пластические спектакли с драматическими артистами и по сути является основателем нового направления в драматическом театре - «пластической драмы». Это направление появилось на стыке трех театральных жанров: драматического спектакля, танцевального театра и выразительных эмоций пантомимы. Основой стиля wordless, как обозначает его сам режиссер, стало создание художественного образа не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и с использованием характерных танцевальных элементов. Спектакли Сергея Землянского отличаются огромной экспрессией, гротеском в подаче образов персонажей, использованием визуальных и музыкальных эффектов. Создавая пластические спектакли с драматическими артистами, он считает, что «ничто не может раскрыть и передать все грани и закоулки сложной человеческой души так точно и сильно, как язык тела».







Ценность нового стиля “Пластическая драма” заключается в том, что в нём происходит перевод драматических произведений на язык, понятный в любой стране мира. Ведь эмоции понятны всем. Остается только самый глубокий смысл, очищенный от ложности слов. Лишая драматического актера самых важных его инструментов — текста и голоса, Землянский находит новые инструменты выражения. Ему на помощь приходит музыка, сценография, визуальные эффекты.

Эта работа режиссера-хореографа станет второй совместной работой с труппой Губернского театра: совсем недавно состоялась премьера спектакля Анны Горушкиной по пьесе Артура Миллера «Вид с моста», где Сергей Землянский выступил в качестве режиссера по пластике.

Кроме того, «Калигула» продолжит развивать направление, избранное Московским Губернским театром, – быть «театром, доступным для всех». В его репертуаре уже идут спектакли с услугой тифлокомментирования, доступные для слабовидящих зрителей. А в «Калигуле» помимо драматических артистов будут заняты слабослышащие актеры.

Сергей Землянский: «Идея поставить "Калигулу" возникла уже давно. Сама историческая персона Гая Юлия Цезаря до сих пор продолжает жить, перерождаясь из века в век в литературе, кино и театральных постановках. Мы будем работать в уже традиционной для нас невербальной манере, лишив героев "слов". В спектакле примут участие слабослышащие артисты. Нам кажется интересным использовать привычный для них язык жестов, которому будет предана художественная форма. Эта совместная философия сделает работу еще многогранней!







В основе постановки - не только сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, но и исторические материалы, сюжеты художественных произведений других авторов. Мы не хотим ограничиваться одной историей. Нам интересно фантазировать, сочинять спектакль вместе с актерами, создавая мир героя, причины его поступков и желаний. Нас не интересует, кто хороший, а кто плохой. Мы исследуем причины того, что именно делает человека жестоким и почему люди до сих пор жаждут именно таких правителей. Что порождает страх и желание подчиняться? Проклятье это или единственная форма существования?»

Сергей Безруков, художественный руководитель:

«Возможно, выбор этого материала для постановки в наше время вызовет удивление. Казалось бы, что нам в истории римского императора Гая Юлия Цезаря по прозвищу Калигула? Классический вопрос - что нам Гекуба? Но ведь нет ничего важнее и интереснее, чем исследовать природу человека, его страсти, взлеты, падения, - "жизнь человеческого духа", о которой говорил Станиславский. Как из ранимого юноши вырастает тиран, о жестокости которого ходили легенды, что с ним происходит? Сергей Землянский - талантливый режиссер со своим необычным театральным языком, и, думаю, для наших актеров поработать с ним, попробовать себя в новом жанре - очень полезный опыт».

Информация о режиссёре:

Сергей Землянский родился в городе Челябинске в 1980 г. В 2002 году окончил Челябинскую Государственную Академию культуры и искусств (по специальности хореография). Обучался на мастер-классах европейских и американских педагогов и хореографов. В период 2001-2005 г. был танцовщиком театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург) под руководством Татьяны Багановой. Работал в спектаклях «На дороге» хореографа Й. Шлемера (Германия) и «STAU» хореографа из Голландии Анук Ван Дайк (проект реализован в июле 2004 г. в Москве). C 2006 г. сотрудничает со студией «SounDrama», с которой поставил более 15 спектаклей в России и за рубежом.

Режиссер-хореограф - Сергей Землянский

Сценография и костюмы - Максим Обрезков

Композитор - Павел Акимкин

Автор либретто - Владимир Моташнёв

Художник по свету - Александр Сиваев

Ассистент хореографа - Дмитрий Акимов

В главных ролях: Илья Малаков, Станислав Бондаренко, Мария Александрова (прима Большого театра), Равшана Куркова, Мария Богданович (балерина Большого театра), Катерина Шпица, Вера Шпак, Зоя Бербер и другие.

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