Ирина Богушевская: «Мои песни уже зажили своей жизнью»

Вас называют самой интеллектуальной певицей страны – музыка и тексты Ваших собственных песен небанальны, они тонкой ручной лепки. Вы Вместе с тем Ваше творчество не вписывается в понятие «авторская песня». В каком же жанре работает Ирина Богушевская?

Во-первых, спасибо за комплимент моим песням и за точное наблюдение – действительно, хотя я очень люблю Окуджаву и в целом хорошо знакома с авторской песней, я никогда себя не относила к бардам. Больше того, когда-то давным-давно на одном из слетов КСП меня освистали, кричали из зала: «Долой эстраду!» Вот тогда-то я и узнала, в каком жанре работаю!

Эстрада – отличное слово, ничего плохого в нем нет, как и в определении «городской романс». Мои альбомы можно поместить и на ту полочку, и на другую.

У Вас удивительно чистый, серебристый тембр голоса. Вы когда-нибудь занимались вокалом профессионально? Вас в годы студенчества в МГУ, наверное, из-за чудесного голоса пригласил в группу «Несчастный случай» Алексей Кортнев?

Да, я много лет занималась в знаменитой хоровой студии «Веснянка», вокал нам ставили педагоги из Гнесинки. Руководители коллектива всегда делали упор на академическую музыку, мы пели очень много духовной музыки – и российской, и зарубежной. И мои первые в жизни гастроли - на фестиваль в Ярославль - связаны с исполнением Stabat Mater Перголези. Мне очень повезло, потому что «Веснянка» – это коллектив высочайшего уровня, и она, конечно, задаёт высокие стандарты – именно поэтому студийцы сейчас постоянно побеждают на международных фестивалях.

А вот на второй вопрос ответ «нет»! Нет, это не Алексей меня пригласил в свой коллектив; мы познакомились с ним в Студенческом театре МГУ, – а позвала меня туда Ирина Александровна Большакова, худрук театра. Знаменитые «Иваси» – Георгий Васильев и Алексей Иващенко – как раз тогда только-только набрали в театре свою Музыкальную студию, куда взяли практически весь костяк нынешнего «Несчастного случая». Так что мы просто все оказались в нужное время в нужном месте. И с тех пор вместе идем по жизни.

Судя по тому факту, что Вы участвовали в юбилейном концерте Алексея Кортнева, отношения с бывшим мужем удалось пронести по жизни добрые?

Да, потому что то, что нас объединяет, оказалось больше того, что разъединяло. У нас прекрасный сын. Мы выросли на одних и тех же книгах, у нас схожий бэкграунд и много общих ценностей. А разъединяла нас, в общем-то, глупость молодости. Это, к счастью, быстро проходит.

Сейчас у Вас третий брак. Женщине важно быть замужем?

Знаете, всем по-разному. У меня есть подруги, которые живут сами по себе, без постоянной пары, полностью реализуют себя в профессии – и я бы не сказала, что их жизнь менее полна или интересна, чем моя. Но я всегда хотела полноценную семью. Старая формула «Совет да любовь» - не такая простая, как кажется, и она очень точная. Потому что одна любовь без понимания и уважения – это страсти-мордасти, душа в клочья, а одно уважение без любви и страсти – это рутина и тоска зелёная. Мне всегда хотелось вот этого, почти невозможного, сочетания, этого настоящего, полного партнерства. И четыре года назад я встретила своего Сашу; это тот мужчина, о котором я, собственно, мечтала всю жизнь и писала свои песни. Я всегда знала, что он где-то есть.

Вы член Союза писателей РФ, пишете стихи. Где их можно прочитать? Читаете ли Вы их со сцены?

Три года назад у меня вышел сборник стихов и текстов для песен. Издательство «Эксмо» выпустило его в «Золотой серии поэзии», это было невероятно приятно. И вот для презентации книжки в Зале Чайковского я сделала программу, где впервые в жизни рискнула не только спеть, но и прочитать свои стихи. Да, мы по-хитрому вплели их в музыку, но где-то все равно звучал чистый текст. Выяснилось, что это дико трудно! Все-таки в песнях тебе есть за что спрятаться, хотя бы за мелодию, которая сама за тебя работает, или за красоту инструментальных партий, а вот поэзия – это полная обнажёнка. И дальше спасает только дистанция между тобой и твоим лирическим героем – и все, что в ней происходит. И это надо очень хорошо уметь. С тех пор иногда повторяю опыт чтения стихов со сцены – но в камерных программах, где особый контакт с залом.

Ваше творчество – чистая лирика. Важен ли для Вас общественный фон жизни, интересуетесь ли политикой?

Когда-то мне казалось, что можно спрятаться в башне из слоновой кости, но эта идея оказалась утопией. Это страусиная политика, и она не работает. Реальность со всеми ее новостями все равно настигает в самый неожиданный момент. Поэтому лучше не закрывать глаз и знать, что вокруг тебя происходит. Да, меня безусловно волнует всё, что у нас происходит – но на какие-то вещи я могу отреагировать частушками в фейсбуке, как на дискуссию про урбанизм, а какие-то вещи вызывают боль и стыд, как ситуация с Донбассом, где продолжаются боевые действия. Больно за тех, кто оказался в этом аду, стыдно за собственное бессилие: я не политик, я не могу остановить это безумие. И я не понимаю, как российские и украинские политики могут заниматься чем-то другим, решать мировые проблемы, пока у них люди погибают.

Вам интересно жить «здесь и сейчас» или Вы живете для будущего?

А что значит «жить для будущего»? У нас с поэтом Андреем Усачёвым шесть лет назад появился проект «Детская площадка», я, как поющий продюсер, им очень горжусь. Это качественная музыка для детей: мы с моей группой аранжируем песни и записываем альбомы, их вышло уже два, и даём своим полным составом живые концерты (ближайший, кстати, 28 января, будет благотворительным, мы отдаем весь сбор в пользу фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам»).

В этом смысле да, я думаю о будущем, думаю о самых маленьких слушателях и хочу воспитывать так, как нас когда-то воспитывали в «Веснянке»: давать лучшее из мира музыки. На концертах мы играючи знакомим детей с разными инструментами, с разными жанрами, от кантри до рок-н-ролла – это формирует их вкус и, конечно, работает на будущее!







Надежда на то, что мои собственные песни меня переживут, тоже есть: они уже зажили какой-то своей жизнью, их знают, поют, записывают, и это, конечно, счастье – быть кому-то нужным. Передать кому-то солонку, как в том анекдоте. Но все равно все самое интересное происходит здесь и сейчас.

Ваша новая программа, которую представите зрителям в Доме кино 23 декабря, имеет замечательное название «Воздух чуда». Если можно, поделитесь, «чем удивлять будете»?

Мы всю осень удивляли! Подготовили кучу премьер, откатали три разных программы – мою сольную, нашу дуэтную «Утро карнавала» с Алексеем Иващенко, где пели свои переводы наших любимых босса-нов, а ещё подготовили в ноябре новый вариант «Детской площадки» – с моими авторскими премьерами. А вот под Новый год хочется скорее радовать. Нет, без сюрпризов тоже не обойдется, мы снова собираемся на репетиции и у нас в шляпе есть еще несколько кроликов, вплоть до выполнения заявок почтеннейшей публики и лотереи с милыми призами: билетами на наши будущие концерты, наборами пластинок и даже прогулкой на санях. Общая тональность этого концерта – светлая, совершенно рождественская и новогодняя. Год был у многих был непростой, високосный, хочется уже начать думать только о хорошем. «Воздух чуда» – это строчка из моей новогодней песни «Добро пожаловать домой». Мы давно ее не пели, а сейчас самое время – она про надежду, про дом и про то самое чудо, которого всем так хочется под Новый Год.