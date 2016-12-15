В РФ пришлось печатать дополнительные книжки о Гарри Поттере

Россияне словно горячие пирожки расхватали в магазинах новую книжку о волшебнике Гарри Поттере.

В результате издательству пришлось допечатать тираж из-за большого количество желающих заполучить заветный том. Как сообщает РИА "Новости", всего лишь за неделю продаж книги "Гарри Поттер и Проклятое дитя" увеличился с 250 до 307 тысяч экземпляров.

Напомним, новая история о волшебнике вышла на английском языке сразу же после премьеры спектакля, которая состоялась 31 июля текущего года.