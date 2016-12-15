В Петербурге расскажут о Неве

С декабря, начинает работу, пожалуй, самая экологическая экспозиция Петербурга «Река времени». Посвящена она именно Неве, на которой город и построен. Одиннадцать тематических инсталляций вырисовывают её историю на протяжении веков.



Это витражи, размещены непосредственно в интерьерах особняка Румянцева. Как мы все прекрасно понимаем, Нева гораздо старше нашего города, поэтому выставка затрагивает и эти моменты тоже.



Произведения описывают её рождение около 2,5 тысяч лет назад и последующие изменения, происходившие с водным массивом: жизнь приневских берегов во времена Древней Руси, военные сражения, происходившие за земли, находящиеся рядом.



Во время подъема воды в Ладожском озере долина впадавшей в него речки Мги была затоплена. Вода подошла к водоразделу Мги и Тосны, затопила его и хлынула через него в долину Тосны. Так образовалась река Нева.



Берега ее состоят в этом месте из очень плотной глины с валунами, такой прочной, что Нева до сих пор не размыла ее окончательно; на этом месте находятся невские пороги.



Более понятны и близки для петербуржцев станут уже те рассказы, которые наша историческая память воспринимает: Северную войну и её достижения, благодаря которым Петербург был заложен Петром I. Ещё более ясными станут последующие события, говорящие о неразрывном взаимодействии города и реки, которая, несомненно, отложила отпечаток не только на архитектуру или бытие людей, но и на культурную жизнь петербуржцев в общем.



Экспозиция будет работать с 2 декабря 2016 - 20 августа 2017 по адресу:Особняк Румянцева, Английская наб. 44.

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