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Стало известно, кого из звезд чаще всего “гуглили” в этом году

14 декабря 2016, 16:17 [ «АН-онлайн» ]

Стало известно, кого из звезд чаще всего “гуглили” в этом году
Фото: pixabay.com

Компания Google подвела итоги и рассказала, кем из звезд больше всего интересовались интернет-пользователи в 2016 году. Оказалось, чаще всего в поисковых запросах встречалось имя Брэдда Питта.

При этом, по данным Google, одна из первых голливудских красавиц Анджелина Джоли, с которой Питт находится в процессе развода, вообще не вошла в первую десятку составленного списка популярности. Среди актрис наибольший интерес у пользователей в этом году вызывала Меган Маркл - звезда сериала “Форс-мажоры” и подруга принца Гарри.

Самым популярным музыкантом Google назвал Бейонсе, а ее композиция Formation, по данным поисковика, заинтересовала большинство пользователей.

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