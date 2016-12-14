К семидесятым из Биг-Бита стали выкристаллизовываться супер музыканты и появились несколько команд, соединявших в своей музыке поп-хитовые куски с импровизационными элементами.

Отпочковавшись от Биг-Бита, они оказались у истоков более напористой, тяжелой и более рифовой музыки. Эта музыка впитала в себя Буги-Вуги и Рок-н-ролл 50х, Серф и Биг-Бит 60х, начиналась новая эра и имя ей было РОК.

Цепелины (Led Zeppelin) были в числе первых и очень ярких представителей этой плеяды.

LED ZEPPELIN LIVE 1969 Part 1