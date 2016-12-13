Spivakov & Friends
13 декабря 2016, 15:32 [ «АН-онлайн» ]
Концерт 14 декабря – редкий случай, когда Владимир Спиваков выступит в амплуа солиста, а не дирижёра. На этот раз Маэстро возьмёт в руки скрипку Страдивари, чтобы исполнить сочинения Моцарта, Пярта и Прокофьева.
Владимир Спиваков окунулся в безбрежный океан камерной музыки еще в консерваторские годы. Он переиграл множество ансамблей Танеева, Чайковского, Бородина, Шостаковича, Прокофьева, западноевропейских композиторов. Камерная музыка – важнейшая часть школы для каждого артиста и бездонный кладезь выдающихся сочинений, считает маэстро. Всю свою жизнь Спиваков с огромным удовольствием выступает в камерных ансамблях. Среди его любимых программ последних лет – «Час Баха» и «Час Шуберта», однако в один ряд с великими именами прошлого Спиваков ставит и ныне живущего эстонского классика Арво Пярта, которого считает одной из величайших фигур музыки XX века.
На музыкальном фестивале во французском Кольмаре, который Спиваков возглавил в 1989 году, вечера камерной музыки издавна стали обязательной частью программы. В прекрасной акустике Часовни Св. Петра звучат шедевры всевозможных эпох и стилей в исполнении ярчайших музыкантов из разных стран, как молодых, так и уже завоевавших международный авторитет. Владимир Спиваков, конечно же, не только остается арт-директором форума, но и является его активнейшим участником – как дирижер и скрипач. В камерных ансамблях его партнерами по сцене традиционно становятся и всемирно известные коллеги, и замечательные виртуозы из Национального филармонического оркестра России (сам коллектив – неизменный ведущий участник фестиваля).
В июле 2016 года первый концерт подобного рода был посвящен музыке Моцарта, Прокофьева и Пярта, которую вместе с Владимиром Спиваковым исполнили концертмейстер НФОР Тимур Пирвердиев, заместитель концертмейстера Виктория Блажина (скрипки), концертмейстер группы альтов НФОР Светлана Степченко, первый кларнет НФОР Андрей Михайловский, солистка НФОР Зоя Аболиц (фортепиано) и стипендиат Фонда В. Спивакова, талантливая молодая виолончелистка Анастасия Кобекина. Концерт был признан одной из наибольших творческих удач прошедшего Кольмарского фестиваля, что побудило музыкантов представить эту программу и московской публике.
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