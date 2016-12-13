Spivakov & Friends

Концерт 14 декабря – редкий случай, когда Владимир Спиваков выступит в амплуа солиста, а не дирижёра. На этот раз Маэстро возьмёт в руки скрипку Страдивари, чтобы исполнить сочинения Моцарта, Пярта и Прокофьева.



Владимир Спиваков окунулся в безбрежный океан камерной музыки еще в консерваторские годы. Он переиграл множество ансамблей Танеева, Чайковского, Бородина, Шостаковича, Прокофьева, западноевропейских композиторов. Камерная музыка – важнейшая часть школы для каждого артиста и бездонный кладезь выдающихся сочинений, считает маэстро. Всю свою жизнь Спиваков с огромным удовольствием выступает в камерных ансамблях. Среди его любимых программ последних лет – «Час Баха» и «Час Шуберта», однако в один ряд с великими именами прошлого Спиваков ставит и ныне живущего эстонского классика Арво Пярта, которого считает одной из величайших фигур музыки XX века.