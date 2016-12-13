Крис Эванс назван самым прибыльным актером года

Американский журнал Forbes не так давно назвавший Джонни Деппа самым переоцененным актером 2016 года, на этот раз определил, кто из голливудских звезд принес киностудиям в этом году наибольшую прибыль.

Оказалось, самым прибыльным актером стал Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку в экранизациях комиксов “Marvel” . Журнал подсчитал, что каждый доллар, потраченный на его гонорар, приносит создателям фильмов 135,8 доллара прибыли.

В списке самых прибыльных звезд также оказались партнеры Эванса по “Мстителям”- Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоханссон, а также Крис Пратт, Бен Аффлек, Мила Кунис, Вин Дизель, Дженнифер Энистон, Мэтт Дэймон и Дженнифер Лоуренс.

Читайте также:

Составлен рейтинг худших фильмов 2016 года

См. все новости дня