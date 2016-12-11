Составлен рейтинг худших фильмов 2016 года

Портал Business Insider на основе агрегатора рецензий Metacritic составил список самых худших фильмов уходящего года, куда вошли 25 картин, не оправдавших надежды зрителей.

Антирейтинг возглавила комедия “Девять жизней” режиссера Барри Зонненфельда. История про миллиардера, после аварии очнувшегося в теле кота, набрала всего 11 баллов из возможных 100.

Вторую строчку занял фильм “Несносная леди”, который не спасло даже присутствие в кадре таких знаменитостей как Джулия Робертс и Дженнифер Энистон. Третьей в топе худших фильмов стала картина “Дедушка легкого поведения” с Робертом де Ниро в главной роли.

В первой десятке в числе прочих оказалась драма Гаса ван Сента “Море деревьев” с Мэттью Макконахи и Наоми Уоттс. Эта картина не только была освистана критиками на Каннском фестивале, но и с треском провалилась в прокате.

Завершает список “Алиса в Зазеркалье” знаменитого мастера мрачных сказок Тима Бертона. Несмотря на звездный актерский состав - а в фильме сыграли Джонни Депп, Миа Васиковска, Энн Хэтэуэй и Хелена Бонем-Картер - картина получила большое количество отрицательных рецензий.

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