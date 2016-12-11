В Москве открыли памятник Серегю Прокофьеву

Текущий год был посвящен композитору Сергею Прокофьеву и завершился открытием памятника музыканту в Москве. Монумент появился в Камергерском переулке, где жил один из величайших отечественных композиторов.

Лауреат шести Сталинских и одной Ленинской премий, великий композитор, идет по московской улице к своему дому – таков сюжет монумента, передает ТАСС.

Скульптор памятника - Андрей Ковальчук. Открытие памятника приурочили к 125-летию со дня рождения композитора. На церемонии звучали фрагменты произведений Прокофьева. Известно, что в 2016 году проведено в общей сложности порядка 1900 мероприятий, которые были посвящены одному из величайших отечественных музыкантов и композиторов – Сергею Прокофьеву.