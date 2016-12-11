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Вышел трейлер четвертого сезона британского сериала "Шерлок" (ВИДЕО)

11 декабря 2016, 13:19 [ «АН-онлайн» ]

Вышел трейлер четвертого сезона британского сериала "Шерлок" (ВИДЕО)
globallookpress.com

Премьеру нового сезона сериала Sherlock россияне увидят уже первого января 2017 года. Телеканал BBC обнародовал ролик продолжения сериала, который за три сезона был номинирован на несколько наград.

Сообщается, что премьера четвертого сезона Sherlock состоится 1 января 2017 года на Первом канале, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Премьеру телесериала россияне посмотрят вместе со всем миром, - вторая и третья серия будет показана 8 и 15 января по всей планете.

Создатели сериала обещают зрителям неожиданный сценарный поворот, а в целом сериал будет весьма загадочным, как и положено английскому детективу, а также мрачным и пугающим.

 

 

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