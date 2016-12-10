Режиссер Тим Миллер опроверг слухи вокруг своего ухода со съемок “Дэдпула-2”

В конце октября появилась информация, что режиссер Тим Миллер, снявший первую часть нашумевшего супергеройского боевика “Дэдпул”, не сошелся во мнениях с исполнителем главной роли актером Райаном Рейнолдсом.

Конфликт принял такой размах, что Миллер покинул режиссерское кресло и ушел из проекта, хлопнув дверью. Позднее СМИ сообщили, что Рейнолдс и Миллер не сошлись во мнениях относительно сценария: режиссер хотел снять серьезный, стильный и более дорогой фильм, что не пришлось по душе Рейнолдсу как поклоннику оригинала. Кроме того, разногласия якобы вызвала и кандидатура актера Кайла Чендлера на роль напарника Дэдпула.

Миллер долгое время отмалчивался, и только вчера решил обратиться к фанатам фильма с опровержением слухов вокруг своего ухода. По его словам, он вовсе не собирался снимать стильное кино с бюджетом, который будет в три раза больше, чем у первой части. Кроме того, он заявил, что не предлагал кандидатуру Чендлера. В заключение Миллер пожелал Дэвиду Личу, сменившему его в режиссерском кресле, а также всей съемочной группе удачи.

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