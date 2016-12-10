Спектакль – это разговор со зрителем

Опера «Билли Бадд» в Большом театре. «Дама» в Современнике. «День опричника» в Ленкоме. Что их обьединяет?Невероятный зрительский интерес. Желание попасть на представление любым путем. То, что об этих спектаклях говорят. И неважно – что. Хвалят или ругают. Именно мы – зрители – делаем спектаклям как лучшую рекламу, так и антирекламу. Самый эффективный PR - это сарафанное радио. Три моих похода на перечисленные представления были связаны с приездом подруги из Германии. Она попросила сводить ее в театры Москвы. На спектакли, о которых говорят. И мы пошли.

«Билли Бадд» не стал исключением. В финале мы все столкнулись в гардеробе. «Как гениально!» – сказала Катя, «как скучно!» – сказал Саша. С Катей согласились, и с Сашей согласились. И началось! Пока гардеробщица не напомнила, что пора бы нам и честь знать.

И так происходит всегда. Зрительские мнения разделяются кардинально, послушать, так кажется, что мы смотрели какие-то совершенно разные вещи. И это прекрасно! В отличие от критиков – мы, зрители – никому не делаем хуже. Наш спор – если он, конечно, не заканчивается смертельной обидой , а продолжается в кафе или на кухне дома – отличное завершение вечера. Часть постановки, так сказать.

И вот что я вам скажу как зритель: стоит смотреть все три вещи! Вы обязательно найдете в каждой то, что очень-очень-очень хорошо. И пусть про то, что очень-очень-очень плохо напишут критики. Зритель, в отличие от театроведа, всегда увидит хорошее, потому что ищет именно это. А зачем иначе он сюда пришел? Время потратил? Деньги? Итак – о хорошем.

Бенджамин Бриттен сочинил гениальную музыку. Ну вот просто гениальную – и все. Даже если Вы ничего не понимаете в музыке – она вам понравится. Она величественна и под нее рождаются мысли. Чувства, эмоции, трепетание какое-то внутри. Сюжет не имеет к современной жизни никакого отношения, что просто прекрасно. Он имеет отношение вообще к жизни, и, если кто-то думает о столкновении добра и зла, невозможности любви и других таких же непрактических вещах, то им будет очень интересно следить за переживаниями капитана Вира и каптенармуса Джона Клэггарта с корабля «Неустрашимый». А печальная ария всем экипажем любимого Билли Бадда, по лживому доносу приговоренного к смерти, может даже заставит вас расплакаться. Юрий Самойлов, исполнивщий партию Билли Бадда – не только певец прекрасный, но и актер изумительный. Поэтому не сдерживайте эмоций. Вы – зритель. Вам можно все.

Самая дурацкая фраза, которую я когда-либо слышала в театре от соседей в партере – «я не специалист, но мне кажется….». Не специалист в чем? Если вы зритель на спектакле, то от вас требуется только одно умение – расслабиться и открыть все свои датчики навстречу воображаемой волне, идущей со сцены. Она либо вольется в вас, либо пройдет мимо. Забудьте про авторитеты и прислушайтесь к себе. Детальный разбор оставим критикам. Пусть они анализируют и проводят параллели. А мы, зрители, придем домой и расскажем соседям, стоит ли им тратить деньги на билет. И наш диагноз будет очень простой: понравилось или не понравилось.

Итак, первое правило: не ждать плохого. Второе правило: искать хорошее. Третье: наплевать на авторитеты.

Спектакль «Дама» - очень непонятный, и рассчитан он, конечно, на абсолютно подготовленного зрителя. Написан польским драматургом Тадеушем Ружевичем, переведен с польского Иваном Вырыпаемым, поставлен Анджеем Бубенем в жанре трагифарс. Здесь именно тот случай, когда перед походом в театр нужно немножко подготовиться. Прочитать в «Википедии» хотя бы о чем и почему пишет этот польский драматург и как ставит Анджей Бубень. Иначе вы просто ничего не поймете. Ни эксцентричного поведения актеров, ни их шуток, ни их переживаний… Мне кажется, что в спектакле противопоставлены черный ужас войны и беззащитность человеческого мира. Мира женщины, прежде всего… С ее нежностью, непредсказуемостью, легким дыханием. На сцене не просто женщина, а великая женщина – Марина Неелова. И если она ваш кумир, то спектакль точно не оставит равнодушным. С моей точки зрения, эта актриса вообще не способна играть роль, она живет на сцене, проживая каждую секунду здесь и сейчас. И смотреть на эту настоящую жизнь – невероятное, ни с чем несравнимое удовольствие!









Теперь «День опричника». Как зритель – зрителям, скажу я вам: обязательно потратьте время на поход в Ленком! Даже если вы не любите Сорокина и вам не нравится книга «День опричника». Этот спектакль – выдающийся театральный образец хорошего вкуса. Не мне хвалить за работу выдающегося режиссера, и Марк Захаров уже давно не нуждается в оценках. Он уже всем все доказал. Постановки Марка Анатольевича всегда отличаются невероятным внутренним драйвом, бешеной энергетикой наряду с умным и тонким прочтением, безупречным стилем. Все это есть в его новой работе…

«День опричника» Владимира Сорокина – непростое и неоднозначное произведение. Взявшись за него, можно было легко скатиться в пошлость, в патриотизм или наоборот высмеивание всего и вся. Но в этой книге, как в любом хорошем литературном произведении, каждый найдет свое. Мудрейший Марк Захаров взял из книги одну важную линию (она у Сорокина совсем не главная) – любовную. История любви опричника Комяги (великолепная работа Виктора Ракова) и вдовы Куницыной (тонкая, беззащитная и очень трогательная Александра Захарова) стала основой, на которую нанизывается ужас, беспредел, черный юмор и откровенная сатира. И чем нежнее становится линия любви, тем чудовищнее жизнь вокруг нее. Захаров делает политический театр сегодняшнего дня? Если да, то он совсем не такой, каким был сорок лет назад. Тогда со сцены можно было лишь намекнуть, недоговорить, позволить шутку… И в этом была основная сила. В новом политическом театре основная сила в том, что сказать можно все и даже с преувеличением. Преувеличенный смех становится хохотом, фантасмагорией, абсурдом. Таким же, как и жизнь вокруг.

Я призывала всегда искать хорошее в увиденном. Так вот, в спектакле «День опричника» искать не надо. Здесь - хорошо все! Каждая роль, каждая сцена, каждый жест поставлены большим мастером, которого умеют услышать его актеры. Сергей Степанченко (Батя), Государь (Дмитрий Певцов) и Антон Шагин (Федька) - каждый создает своего героя, используя абсолютно разные инструменты. Но все они – эти персонажи - абсолютно убедительны и неповторимы. А появление на сцене Леонида Броневого в роли князя Собакина вообще равно явлению инопланетянина. Конечно, этот актер не знает себе равных, и даже самый простой жест отличает его от других. Он вообще ничего не играет, а просто сидит в коляске. Но как!

И еще одно. Каждый раз, приходя в Ленком, я поражаюсь тому, в каком невероятном порядке содержит свое хозяйство Марк Борисович Варшавер, бессменный директор Ленкома последних десятилетий. Цвет стен, блеск люстр, чистота, извините, туалета, любезность билетеров – все, от гардероба до буфета – вызывает сильное желание побыть здесь подольше. Это настоящий театр-дом, и заслуга в этом, несомненно, Варшавера. Как и в том, что на сцене во время представления ничто не скрипит, не скрежещет, и вся эта декорация, машинерия и другая разная техника работают как часы. А для нас, зрителей, как понимаете, это очень важно. Мы же потребители и хотим, чтобы абсолютно все было наивысшего качества – и духовное и материальное.

Дальнейших приятных просмотров! До встречи!

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