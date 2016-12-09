Но лучше всех Алиса из Петербурга
9 декабря 2016, 10:28 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Зачем люди приезжают в Северную столицу? Конечно, проникнуться неповторимой атмосферой города, полюбоваться на уникальную архитектуру. Но большинство мечтает еще и посетить петербургские театры, в которых служат знаменитые на всю страну артисты.
Одна из самых любимых народом актрис, Алиса Фрейндлих, накануне отметила 82-й день рождения. С утра пораньше коллеги уже поздравили Алису Бруновну в соцсети.
- Мы искренне восхищаемся вашим талантом и колоссальной творческой энергией, вашими обаянием, оптимизмом, удивительной человеческой чуткостью, добротой и мудростью. Каждый ваш выход на сцену делает всех нас счастливее, - пишут коллеги.
И от все души желают доброго здоровья, любви и удачи во всем, сил и вдохновения.
- Подарили красивый букет, - рассказали в пресс-службе БДТ имени Товстоногова. – Алиса Бруновна любит нежные цветы, поэтому мы послали ей букет полевых.
Все друзья и коллеги отмечают: Алиса Бруновна вносит в коллектив оптимизм и дружелюбие, у нее не бывает плохого настроения, зато часто появляется улыбка. А еще она прекрасно выглядит, причем без малейших ухищрений со стороны пластических хирургов. Что может быть лучше естественной красоты, как внешней, так и внутренней. «АН» присоединяются к поздравлениям и от всей души желают Алисе Бруновне не стареть душой и телом.
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