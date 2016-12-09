Дэвид Гарретт возвращается в Петербург

После ошеломительного перфоманса осенью 2015 года в Санкт-Петербурге виртуозный скрипач Дэвид Гарретт возвращается, чтобы снова покорить сердца зрителей. Гениальный музыкант сыграет не только рок-хиты, но и классические композиции, тем самым продемонстрировав неповторимое слияние классики и рока в исключительном исполнении.



Гарретт – дитя европейской культуры: в многочисленных интервью молодой скрипач рассказывает, с каким удовольствием ездил он с родителями на филармонические концерты в соседний с Ахеном Кёльн, как ходил в оперные театры так часто, как это можно лишь в Германии.



В четыре года Дэвид получил в подарок свою первую скрипку.



Когда способному мальчику было десять лет, ему нашли лучшего из возможных учителей – профессора Кёльнской консерватории, легендарного скрипичного педагога Захара Нухимовича Брона. В тринадцать лет у Дэвида был первый договор со звукозаписывающей фирмой Deutsche Grammophon и карьера вундеркинда в кармане.



Первый компакт-диск, точнее, два компакт-диска, Дэвид Гаррет записал в 13 лет, тогда же начал появляться на телевидении Германии и Голландии, выступил для президента Федеративной Республики Германии по приглашению фон Вайцзеккера, концерт сыгран на вилле Хаммершмидт, Дэвид играл на скрипке «Сан-Лоренсо» Страдивари.



Самые любимые классики – Чайковский и Рахманинов, в их произведениях, как утверждает сам Гаррет, чувствуется жизнь и страсть.



Гаррет считается одним из самых успешных звезд классической музыки в мире, выпустил 10 альбомов, 2 миллиона компакт-дисков было продано только с альбомом "Encore". Дэвид имеет несколько наград, среди них: Золотая Камера, Золотая и Платиновая Пластины.



Сегодня ему 31, он давно всем все доказал и теперь просто занимается тем, что любит, получая от этого колоссальное удовольствие (и это очевидно!). «Я не притворяюсь – на сцене я такой же, как в жизни». Именно так – озорной, солнечный, обаятельный, он на раз охмуряет и на сцене, и в интервью.



Жители города на Неве смогут вкусить блаженство качественного исполнения выдающихся классических произведений Иоганнеса Брамса, Макса Бруха, группы «Coldplay», Курта Кобейна и многих других.



Концерт состоится 14 декабря в 20:00 в «Ледовом Дворце» (пр. Пятилеток, 1).

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