Бодалась консерватория с администрацией

Вокруг Волгоградской консерватории имени Серебрякова сложился заговор отрицания. Если вы когда-нибудь наблюдали, как плетутся интриги, то знаете, как это бывает: причастные к делу всячески отрицают свою причастность и на голубом глазу заверяют в обратном, а ситуация неумолимо развивается от плохого к худшему. Худшее заключается в том, что учебное заведение, которому в следующем году исполняется 100 лет, очень скоро может прекратить своё существование.

Позиция педагогического совета, студентов и руководства консерватории вызывает уважение. Несмотря на все заверения чиновников в том, что негативная информация – лишь слухи и излишняя эмоциональная реакция творческих людей, коллектив, уже не верящий никаким местным обещаниям, выводит проблему на федеральный уровень. На одной из интернет-площадок гражданских инициатив появилась петиция студентов, а родители учащихся хоровой студии «Камертон» написали обращение в интернет-приёмную президента Российской Федерации.

«Поступая в вуз, мы сделали осознанный выбор, на который имеем право согласно Конституции РФ и закону «Об образовании в Российской Федерации». Также имеем право получить диплом того учебного заведения, которое выбрали, - сообщается в коллективной петиции, под которой стоят персональный подписи. – Если это Волгоградская консерватория, значит, это только Волгоградская консерватория! Обучаясь здесь, мы планируем дальнейшее трудоустройство и знаем, что специалисты, которые учились у лучших преподавателей, всегда найдут работу. Консерватория – это академическое образование, профессионализм и традиции… Студенты «Серебряковки» должны иметь право голоса в решении судьбоносных для них вопросов. Просим сохранить нашу Консерваторию в её историческом здании, ведь оно строилось специально для Волгоградского музыкального училища».

В том, что главный объект интереса, вокруг которого и развернулась вся история, - здание в историческом центре Волгограда, не сомневается уже никто. Однако насколько эффективно им смогут управлять новые «эффективные менеджеры» - большой вопрос. Несколько лет назад без шума и пыли забрали здание волгоградской филармонии в бывшем ДПП, со скандалом от собственников «ушёл» ЦУМ – теперь и там, и там гуляют только сквозняки.

- В 1957 году специально для музыкального училища было построено это здание, - вспоминает преподаватель консерватории по классу фортепиано Маргарита Гуреева. – Сколько поколений прекрасных музыкантов вышло из этих стен. После войны восстанавливали разрушенный Сталинград, возрождали музыкальную культуру, заложенную ещё в Царицыне в 1917 году.

Преподаватели Серебряковки помнят, как в начале 60-х по всему городу, по всем культурным объектам собирали сохранившиеся рояли, сталинградцы передавали в дар чудом уцелевшие инструменты. Это было настоящее продолжение черкасовских традиций, только в культуре. За последние годы титаническими усилиями энтузиастов удалось подновить базу инструментов, провести ремонт в большинстве аудиторий и кабинетов. И вот теперь в одночасье всё может быть разрушено.

Учредитель – комитет по культуре администрации Волгограда озвучил отказ учебному заведению в субсидии на выполнение муниципального задания на 2017 год. В переводе с чиновничьего языка это означает закрытие вуза, имеющего вообще-то бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и недавно успешно прошедшего аккредитацию, действующую до 2022 года. Серебряковке отказали в финансировании и при этом даже не порекомендовали держаться. Куда деваться преподавателям и студентам в самый разгар учебного года тоже не сказали. Это могло быть сценарием театра абсурда, если бы не было в действительности.

Но без боя Серебряковка сдаваться не собирается. Учебный процесс пока идёт по плану, студенты готовятся к сессии, преподаватели продолжают занятия. Как и положено в творческом вузе, регулярно проходят концерты. Идет подготовка большого новогоднего, недавно состоялся вечер памяти ушедших из этого мира педагогов. По стечению обстоятельств, в этом году таких в Серебряковке много. Это естественный жизненный процесс. Но для того, чтобы не потерялся культурный код, на их место должны прийти другие.

А сейчас надо только сохранить это «намоленное» музыкой место. Если не получиться, город, потерявший промышленный потенциал, потеряет и академическую культуру, превращаясь постепенно в захолустный провинциальный городишко.

Наталья СПЕКТОРОВА