Секретные архивы против «конченых мразей»

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал "кончеными мразями" сомневающихся в подвиге панфиловцев. Актёр Алексей Морозов, сыгравший в «28 панфиловцах» политрука Василия Клочкова, считает, что, конечно, товарищ из «Красной звезды» многое выдумал. Однако надо понимать, что бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором участвовала панфиловская дивизия, был, и немцев мы остановили. Рота из 100 человек, сдерживая сумасшедший натиск, теряет бойцов. Василий Клочков подходит к телефону и докладывает командованию, что в строю осталось 28 человек. 28 панфиловцев – это, как 300 спартанцев. Кто знает, было их 300 или 500? Цифра уже брендовая. Мы говорим: «28», и все понимают, о чём речь.



Дочь политрука Клочкова до сих пор живёт в Новосибирске, но пообщаться актёру с ней не удалось, поскольку утвердили его на роль за два дня до съёмок. «О Клочкове я читал в Интернете, смотрел документальные фильмы... Самое сложное было не уйти в пафос», - говорит Морозов.



По мнению актёра, нужно открывать все секретные архивы, чтобы люди знали, что происходило на самом деле. Только правда, и чистая правда. Заниматься государственной идеологией в истории вредно. Фильм «28 панфиловцев» – народное кино, а не госзаказ. Сбор средств начался снизу. Когда собрали первые три миллиона, государство захотело подключиться. Но Андрей Шальопа отказался от помощи во избежание возможных идеологических правок. Когда собрали 32 миллиона, стало понятно, что проект набирает обороты, и Минкульт помогал уже без цензурного вмешательства. Вот этим государство и должно заниматься – спонсировать успешного художника! Чтобы потом не появлялись «конченые мрази».



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