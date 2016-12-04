Если Украина не в состоянии принять престижный международный песенный конкурс, то его готовы провести в Крыму, - все условия для этого есть. С таким предложением 4 декабря выступил депутат Руслан Бальбек.

Информация о том, что Киев не в состоянии принять «Евровидение», появляется все чаще и с разными версиями, и хотя официально Украина не готова «отдать» конкурс другим странам, предложения от них поступают.

Депутат крымской Госдумы Руслан Бальбек 4 декабря, комментируя подготовку Украины к «Евровидению», предложил в качестве площадки крымскую территорию. Бальбек заверил, что Крым в состоянии обеспечить конкурсу все необходимое, включая должный уровень безопасности и отсутствие политических подтекстов при его проведении.

По планам организаторов конкурса, «Евровидение-2017» должно пройти в Киеве 13 мая.