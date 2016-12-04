"Союзмультфильм" подарит зрителям продолжение "Простоквашино" и "Карлсона"

Киностудия "Союзмультфильм" сегодня сделала радостное заявление: в скором времени зрители смогут увидеть продолжение мультипликационных фильмов "Малыш и Карлсон" и "Трое из Простоквашино".

Данное сообщение обнародовал и.о. директора "Союзмультфильма" Глеб Давыдов, по словам которых продолжения мультфильмов находятся в настоящий момент на разных этапах создания. Интересно, что производство "Малыша и Карлсона" могут поручить партнерам из Швеции - с ними ведутся активные переговоры.

Как сообщает 24smi.ru, Давыдов отметил, что глупо не развивать такие франшизы, как "Простоквашино", которые невероятно популярны не только в России, но и за рубежом.