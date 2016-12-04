"Ленфильм" окончательно лишили прав на советские киноленты

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Вячеслав Быков собирается совершить очередную революцию в хоккее
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В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу
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Детский сад горит на севере Москвы
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Вместо снижения расходов бюджета можно просто нарастить доходы
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Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой
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В Москве мужчина устроил стрельбу из снайперской винтовки
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Тренер Власова рассказал, за счёт чего его подопечный может победить Чахкиева
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Керри передал Лаврову новые предложения по Алеппо
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В Благовещенске школьник сел за руль и устроил ДТП со смертельным исходом
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ЦБ раскрыл подробности кражи хакерами 2 млрд рублей
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Минобороны РФ требует от Британии не мешать поставкам гумпомощи в Алеппо
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Шахматный министр обороны, к сожалению, капитулировал
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Трамп нарушил инструкции Госдепа и поговорил с президентом Тайваня
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СМИ: Япония и Россия намерены сотрудничать по двум направлениям
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Журналисты выяснили, чем займется Обама после президентства
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В японском МИДе констатировали прогресс в отношениях России и Японии
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Лавров обвинил США в сложившейся в Сирии ситуации
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Лавров рассказал, кто виноват в срыве переговоров по Сирии
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Лебедев на взвешивании перед боем оказался тяжелее Гассиева
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СМИ узнали, почему Олланд решил не баллотироваться на второй срок