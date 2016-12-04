"Ленфильм" окончательно лишили прав на советские киноленты

Сегодня стало известно, что "Ленфильму" окончательно отказали в правах на советские киноленты.

Росимущество прислало отрицательное заключение на предложение Министерства культуры Российской Федерации вернуть киностудии "Ленфильм" права на картины, снятые до 2002 года. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает RNS, ссылаясь на слова председателя совета директоров студии Федора Бондарчука.

Режиссер заявил, что ситуация зашла в тупик, однако "Ленфильм" непременно напишет новое предложение. В настоящий момент не уточняется, как именно ведомство мотивировало свое решение.