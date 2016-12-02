Путин пообещал пресекать попытки срыва культурных мероприятий

На совместном заседании президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку, состоявшемся в Санкт-Петербурге, был поднят вопрос об участившихся случаях срыва культурных мероприятий.

Российский лидер Владимир Путин назвал акции, нацеленные на срыв выставок, концертов и спектаклей “хулиганскими выходками” и пообещал, что попытки сорвать то или иное мероприятие будут жестко пресекаться.

Путин также отметил, что деятели искусства вправе самостоятельно устанавливать границы своего творчества. Тем не менее художникам не стоит забывать, что в силу особенностей их деятельности, затрагивающей сознание зрителей, на них лежит огромная ответственность, подчеркнул президент.

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