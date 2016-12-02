Режиссер Николай Бурляев заявил о похоронах российского кинематографа

Народный артист России, режиссер Николай Бурляев считает, что в настоящий момент можно констатировать смерть российского кинематографа как искусства и его трансформацию в отделение американского кинопроката.

Выступая на мероприятии, прошедшем в рамках V Международного Санкт-Петербургского культурного форума, Бурляев заявил, что его коллеги предали кинематограф как искусство. По его словам, в настоящий момент российские режиссеры пытаются снимать кино по американским стандартам, ориентируются на западные образцы. В результате кино перестало быть искусством и стало “эффектной пустотой”.

Бурляев считает, что нужно перестать измерять успех фильма по кассовым сборам и ориентироваться на картины, на которых воспитывались поколения.

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