"Триумф гитары" Виктора Зинчука

Золотая гитара России Виктор ЗИНЧУК после продолжительного перерыва создал новый альбом. 4 декабря зрители Дома музыки услышат 12 шедевров мировой классики в аранжировке гитариста и другие авторские композиции.

Имя гитариста Виктора Зинчука у всех на слуху – популярности артиста могут позавидовать многие эстрадные звезды. Он удостоен множества наград и званий, но главным для него всегда было и остается стремление донести до слушателей удивительный и чарующий мир музыки. Репертуар Виктора Зинчука невероятно разнообразен и богат: произведения композиторов-классиков в обработках гитариста перемежаются с любимыми и популярными версиями хитов ХХ века и полностью авторскими произведениями. Обаяние, мастерство, искренность и энергия – качества артиста, которые неизменно собирают полные залы по всей России и за рубежом.







В новый альбом Виктора Зинчука «Триумф гитары» вошли 12 композиций – его собственных переработок шедевров мировой классической музыки. Работа над альбомом длилась почти семь лет – с 2009 по 2015 годы. Сюда вошли как абсолютно новые для слушателя произведения, так и уже хорошо известные публике обработки Итальянской польки Рахманинова, «Турецкого рондо» Моцарта, «Марша Радецкого полка» Иоганна Штрауса-отца. Открывает альбом попурри на темы Моцарта (40-я симфония) и Бетховена (темы финалов Третьего фортепианного концерта и 17-й фортепианной сонаты), а завершает знаменитая ария Петра “Erbarme dich” («Будь милостив, мой Бог») из «Страстей по Матфею» И.С. Баха. «Когда играешь, прямо мурашки по коже, – рассказывает об арии Баха Виктор Зинчук. – Надеюсь, это ощущение будет передаваться и слушателям». Новыми для публики станут и Вариации на тему Пёрселла, и авторская версия «К Элизе» Бетховена (даже представленная на диске в двух вариантах – акустической и электрической), Полька Глинки и весьма оригинально переосмысленный фрагмент 13-й сонаты Бетховена.







Все эти композиции станут основой программы «Триумф гитары» в Доме музыки, которую Виктор Зинчук дополнит и другими произведениями, полюбившимися поклонникам музыканта.



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