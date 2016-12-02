Как Василий Садовников превращал Петербург в шедевры

20 октября в выставочных залах особняка Румянцева открылась выставка “Петербургский художник Василий Садовников”.

На выставке впервые представлено 100 произведений В. С. Садовникова из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: это работы самого художника и выполненные по его рисункам литографии 1830—1860-х годов, в том числе знаменитая “Панорама Невского проспекта”.

Василий Семенович Садовников родился в семье крепостных крестьян княгини Н. П. Голицыной (она стала прототипом знаменитой “пиковой дамы” в одноименном произведении А. С. Пушкина). До 1838 года, будучи уже известным художником, Садовников оставался крепостным. Освободил семью Садовниковых после смерти княгини ее сын, князь Д. В. Голицын. В том же году Садовников подал прошение в Совет Академии художеств о присвоении ему звания свободного художника. В нем он указал, что занимался перспективной живописью “сам собою”. За работу “Интерьер парадной лестницы Академии художеств” Садовников получил звание свободного неклассного художника.

Большая часть художественного наследия В. С. Садовникова — это виды Петербурга и его окрестностей. Изображения набережных, улиц, площадей, архитектурных и скульптурных памятников российской столицы и ее пригородов первой половины XIX века занимают значительное место и на выставке в особняке Румянцева. Среди них и самая известная работа художника — “Панорама Невского проспекта” (1835), на которой изображен каждый дом на Невском проспекте от начала до Аничкова моста. Это удивительное по тщательности исполнения и достоверности художественное произведение. Над ним художник работал пять лет. На выставке представлены сделанные по рисункам В. С. Садовникова литографии, склеенные в две длинные ленты, каждая из которых представляет одну из сторон Невского проспекта: правая — более 7 метров (из 14 листов) и левая — более 8 метров (из 16 листов).

Выставка будет работать до 26 февраля 2017 пн, вт, чт–вс 11:00–18:00.

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