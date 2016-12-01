Легендарному актеру Вячеславу Шалевичу стало плохо прямо на сцене

Легендарному российскому актеру Вячеславу Шалевичу стало плохо прямо на сцене Театра им. Вахтангова.

В среду, 30 ноября, артист почувствовал недомогание во время юбилейного спектакля "Пристань", вследствие чего ему вызвали "скорую". Согласно данным новостного портала Life, коллеги увели Шалевича со сцены и незамедлительно позвонили врачам. Доктора осмотрели актера, оказали ему первую помощь и предложили отвезти его в больницу, однако 82-летний деятель искусства отказался. Его чуть позже забрала домой супруга.

Напомним, Вячеслав Шалевич сыграл запоминающиеся роли в таких картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Три тополя на Плющихе", "Капитанская дочка" и многих других.