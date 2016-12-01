Поклонники британского сериала "Шерлок" в восторге - в сети появился новый интригующий тизер четвертого сезона.

Компания "Би-би-си" сегодня представила весьма таинственный 15-секундный ролик, в котором Шерлок (Бенедикт Камбербетч) и Ватсон (Мартин Фримен) сидят на креслах в затопленной квартире сыщика на Бейкер-стрит. Как полагает издание Deadline, это промо напоминает постер к третьему сезону сериала "Безумцы".

Напомним, что премьера нового сезона "Шерлока" состоится в начале января будущего года. Зрителям обещают нечто шокирующее и экстраординарное.