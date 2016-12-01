Биографический балет о Чайковском возвращается в Петербург

Спустя четыре месяца после премьеры балета Бориса Эйфмана о жизни и творчестве Чайковского он вновь возвращается в Петербург. Музыка композитора звучит в самых знаковых спектаклях театра: «Идиот», «Красная Жизель», «Мусагет», «Анна Каренина» и «Евгений Онегин», а теперь она не только озвучит постановку, но и станет главной темой биографического балета о самом любимом композиторе Эйфмана.



Премьера балета состоялась в конце мая, накануне 70-летия Бориса Эйфмана. Московский зритель познакомился со спектаклем в начале октября в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». А уже на следующий месяц, в ноябре, балет «Чайковский. PRO et CONTRA» был удостоен Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой Софит».

Любовь Андреева, исполнившая партию Антонины Милюковой, жены Чайковского, стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль в балетном спектакле». Весь ансамбль спектакля удостоен специального приза экспертного совета «Золотого Софита».



Начиная с 1980 года и по наши дни, Борис Эйфман ставит спектакли на основе музыки П. И. Чайковского. В 1993 году на свет появился одноимённый балет «Чайковский», в котором бессмертная музыка Петра Ильича фактически материализовалась на сцене, соединив в пластике симфонию страстей.



Хореография нового балета особым образом гармонирует с эмоциональным наполнением музыки Чайковского. Изобретательный пластический язык предельно точно передаёт внутренние переживания героев и раскол в душе композитора, предопределивший трагически исповедальное звучание его произведений.



Спектакль можно увидеть 1 декабря в 19:00 в Александринском театре (площадь Островского, д.6)

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня