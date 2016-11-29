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Все звёзды и жанры в Доме Музыки

29 ноября 2016, 14:46 [ «АН-онлайн» ]

Все звёзды и жанры в Доме Музыки

30 ноября Нино Катамадзе, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Старостин, Аскар Абдразаков, ансамбль Людмилы Зыкиной, группы «Черный квадрат» и «DaGamba»и др. соберутся в феерическом шоу в честь юбилея Михаила Дзюзде.

«Бас – всему голова», воплощение могучих богатырских сил природы, готовых удержать на себе земной шар. Он обладает гипнотической силой и подчас неограниченной властью над душами слушателей. Ведь он – основа, без которой не выстроить прочного музыкального здания. В этом легко убеждает «Контрабас-кроссовер-шоу» – уникальная программа, которая объединит на одной сцене музыкантов, играющих на различных инструментах, выступающих в разных жанрах и стилях, исполняющих классику, джаз и фолк. Стержнем концерта станет «царь-балалайка» заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе. Выдающийся исполнитель на балалайке-контрабасе, один из основателей «Терем- квартета», он по виртуозности владения инструментом и силе воздействия на аудиторию не знает себе равных. Подлинный новатор, Дзюдзе открыл множество новых приемов игры на балалайке-контрабасе и первым перевел этот инструмент из ансамблевого в ранг солирующего.

В ансамбле с Михаилом Дзюдзе выступят именитые музыканты: солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, джазовая певица Нино Катамадзе и знаменитый саксофонист Игорь Бутман, музыканты-виртуозы Айдар Гайнуллин (баян) и Даниил Крамер (фортепиано), блистательные мастера академической сцены скрипач Алексей Лундин и лауреат конкурса Чайковского виолончелист Борис Андрианов, королева романса Ирина Крутова и яркие интерпретаторы народной музыки Сергей Старостин, Александр Цыганков и Андрей Горбачев. Специальный гость концерта – феерическое трио виолончелистов «DaGamba» из Латвии, представляющее классическую музыку в новом звучании.

В программе сочетается классика и джаз, русские народные песни и популярные мелодии нашего времени, уникальные обработки произведений И.С. Баха, Альбениса, Вила-Лобоса и др.
Газета "Аргументы недели" является информационным партнером Московского международного Дома музыки

Участники:

Михаил ДЗЮДЗЕ, балалайка-контрабас
Аскар АБДРАЗАКОВ, бас
Даниил КРАМЕР, фортепиано
Игорь БУТМАН, саксофон
Нино КАТАМАДЗЕ, вокал
Борис АНДРИАНОВ, виолончель
Сергей СТАРОСТИН, вокал/народные инструменты
Айдар ГАЙНУЛЛИН, баян
Александр ЦЫГАНКОВ, домра
Андрей ГОРБАЧЕВ, балалайка
Ирина КРУТОВА, вокал
Алексей ЛУНДИН, скрипка
Денис ПЕНЮГИН, балалайка
Олег ГУЛЕВСКИЙ, баян
Сергей ШАМОВ, ударные
Александр МУРАВЬЕВ, контрабас

Вокальная группа «Бродвей»

Группа «Черный квадрат»

Группа «DaGamba» (Латвия)

Universal Music Band

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной

Дирижер – Дмитрий ДМИТРИЕНКО 

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